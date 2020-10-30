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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Konya'dan İzmir'e 24 kişilik yardım ekibi gönderildi

Konya'dan İzmir'e 24 kişilik yardım ekibi gönderildi

Kurtarma ekibinden detay görüntü

Deprem Kurtarma Ekibi Geçmiş Olsun Şili 

-Siren çalarak ekibin ayrılması

( KONYA ) KONYA

- İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12'si arama kurtarma görevlisi olmak üzere 24 kişilik ekip bölgeye hareket etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Altay, “Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyorum. Depremi yaşayan tüm İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bölgeye ilk etapta 12’si arama kurtarma ekibi olmak üzere 24 kişilik ekibimiz yola çıktı. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 55 bin paket su gönderdi. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmaları ile birlikte kumanya ve su dağıtımı da yapacak. İhtiyaç olması halinde ekiplerimiz ve araçlarımız hazır bekliyor. Hem devletimizin bütün kurumları hem de belediyeler olarak bizler yaraların sarılması için İzmir halkının yanındayız” dedi.

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