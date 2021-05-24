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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu

KONYA - Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu

- Kaybolan çocuğun AFAD ekipleri tarafından kurtarılması Konya 'da dağlık alanda kaybolan çocuk bulunduKONYA (AA) - Konya 'nın Akören ilçesinde, dağlık alanda kaybolan 5 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.Avdan Mahallesi'ndeki dağlık alanda 5 yaşındaki Muhammed Yılmaz'ı çardakta bulamayan ailesi, bir süre çocuklarını aradı.İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri, Yılmaz'ın en son görüldüğü alanda arama çalışması başlattı.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3 - 4 saat sonra bulunan Yılmaz'ın susuzluk ve açlıktan halsiz düştüğü görüldü.
Minik Muhammed Yılmaz, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Jandarma Harekete Geç Trol 

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