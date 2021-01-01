Konya'da yılın ilk bebeğinde iki kutlama bir arada yapıldı

-Ebenin doğum günü kutlaması

-Bakan yardımcısı Vali ve annenin konuşması

-Bebek ve anneden detay



( KONYA )- Konya'da yılın ilk bebeği sağlıklı olarak dünyaya gelirken, doğuma giren ebenin de doğum günü olması nedeniyle kutlama yapıldı KONYA



- Konya'da 2021 yılının ilk bebeği 4 kilo 40 gram olarak dünyaya gelen "Yusuf Eren" bebek oldu. Yusuf Eren’in doğumuna giren ebe Hacer Özer’in de doğum günü olması nedeniyle iki kutlama bir arada yapıldı. Konya’da Melek ve Enver Ağıl, Yusuf Eren bebeklerine 2021 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Doğum sancıları tutan Melek Ağıl, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelerek doğumu beklemeye başladı.

Sancıları artınca doğum odasına alınan genç anne saat 00.03'de normal doğumla 4 kilo 45 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Vahdettin Özkan, bebeğe altın takarak hediyelerini takdim etti. İki kutlama bir arada yapıldı Yusuf Eren’in doğumuna giren ebe Hacer Özer’in de doğum günü olması nedeniyle İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Özkan tarafından doğum günü kutlandı. Kutlamanın ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, “Arkadaşlarımızı görev başında motive etmek ve onları kutlamak için geldik. Bu vesileyle buradayız. Valiliğimizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği doğum programı var. Yusuf Eren adında bebeğimiz dünyaya geldi. Onun ailesini ziyaret ettik. İlgili doktor arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ayrıca Hacer hanımın da doğum gününü kutlayalım diye geldik” dedi.

Vali Vahdettin Özkan ise, “İçişleri Bakan Yardımcımız teşrif ettiler. Güvenlikle ilgili noktalarımızı ziyaret ederken bu pandemi döneminde özellikle sağlık kamu hizmetinin, sağlık çalışanlarının, hekimlerimize teşekkürlerimizi iletelim dediler. Hem de bebeğe hoş geldin dediler. Şimdi de sağlık çalışanlarımızdan Hacer hanımın doğum günüymüş. Böyle bir sürprizle karşılaştık. Hacer hanım doğum günü olmasına rağmen hastanede çalışıyor. Minik misafirin gelişine refakat ediyor” ifadelerini kullandı. İkinci çocukları olan Yusuf Eren’i dünyaya getiren anne Melek Ağıl da, “Çok heyecanlıyım, Allah herkese nasip etsin inşallah. Yeni yıl herkese mutluluk getirsin ve virüsten kurtarsın inşallah. İsmini Yusuf Eren koyduk. 4 kilo 40 gram olarak doğdu. Gayet iyi şükür” dedi.





loading...