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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Konya’da yangın paniği

Konya’da yangın paniği

Olay yerinden görüntü

Polis Yangın Paniği Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Polis ekipleri
-Vatandaşlardan görüntü
-Tepki gösteren vatandaşlar
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir apartmanın 4’üncü katında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.Yangın, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Akburçak Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina tahliye edilirken, alevlerin üst katlara da yükselmesi paniğe neden oldu. Yoğun duman altında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin çalışmaları sırasında bazı vatandaşların ekiplere tepki göstermesi üzerine adrese takviye polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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