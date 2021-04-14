Konya'da vatandaşlar kısıtlamalardan memnun hatta artırılmasını istiyor

-İnsanlardan detay

-Vatandaş röportajı

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’da, dün kabine toplantısı gereği alınan korona virüs kararlarının ardından vatandaşların büyük kısmı alınan tedbirlerden memnun olduğunu ve daha fazla artırılmasını gerektiğini söyledi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında dün yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Karar gereği ilk 15 gün seyahatlere kısıtlama getirilirken, hafta içi kısıtlama başlama saati 21.00’dan 19.00’a çekildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi 10.00-14.00 saatleri dışında, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkamayacak. Konya’da vatandaşlar da kısıtlamaların artırılmasından memnun olurken, bazı vatandaşlar kısıtlamanın daha fazla artırılması gerektiğini belirtti.

Kimi vatandaşlar ise kısıtlamaların artırılmaması gerektiğini, sadece gezmek için dışarıda olan ve alışveriş merkezine gidenlere kısıtlama getirilmesi gerektiğini kaydetti.

(RÇ-AH-



loading...