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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe

- Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe

NOT: Görüntü kafe klasörüne geçildi

Sarılar Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Yakalama Kararı 

-Narkotik köpeğinin arama yapması (Cep telefonu)
-Esrar bulunması (Cep telefonu)

( KONYA ) KONYA

- Konya’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileriyle birlikte koordineli olarak 12-15 Mart 2021 tarihleri arasında “Sokak Satıcılarına, Kullanıcılarına ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve/veya Nakleden” şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda bir otomobilin bagaj kısmında sarılarak benzin kokusu verilmiş vaziyette gizlenmiş esrar maddesi hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Polisin çalışmalarında toplam 16 olayda; 30 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak, 11 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan olmak üzere 41 kişiye işlem yapıldı. Şahıslardan 241 adet uyuşturucu hap, 837 gram esrar, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi de yakalandı. (İHA-FM-
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