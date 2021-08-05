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Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Zanlılardan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılışı ve adliyeye getirilişinden detaylar

( KONYA ) KONYA

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- Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlkçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 20 adet ekstacy hap, 15 adet Gabaset uyuşturucu hap, 2 adet subokson hap, 2 adet gerica hap, 3 adet, Lyrica hap, 5 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 19'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri savcılıkça salıverildi.
Mahkemeye sevk edilen 6 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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