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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

Olay yeri

( KONYA - 3) KONYA

Şehit Polis Eğitim Uçağı Savaş Uçağı 


- Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait eğitim uçuşu yapan savaş uçağı saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen savaş uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtildi. Eğitim uçağının düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelere göre uçağın pilotunun olay yerinde şehit düştüğü öğrenildi. (AH-
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