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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı

Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı

Aracın tehlikeli hareketlerinden detay

( KONYA ) KONYA

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Para Cezası Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Konya’da trafiği tehlikeye sokarak makas atıp kendisini cep telefonu kamerasıyla çektiren bir kişi, görüntülerini sosyal medyada paylaşılınca polis ekiplerince yakalanarak bin 339 TL ceza kesildi. Olay, merkez Meram ilçesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde yapılan bir paylaşım üzerinden araştırma ve başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde makas atarak hem yayaları hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 42 KG 098 plakalı aracın peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmaların ardından araç sürücüsünün Onur Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, sürücüye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek-makas atmaktan bin 339 TL para cezası kesti. (İHA-FM-DK-Y)
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