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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da tırın çadırında 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Konya'da tırın çadırında 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Narkotik köpeğinin araması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik İstihbarat 

-Polislerin tırın dorsesine çıkması
-Çadırın açılması ve arasındaki poşetler
-Ele geçirilen esrarın fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya'da polisin düzenlediği operasyonda bir tırın dorsesinde çadırın arasına sarılmış vaziyette 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi görevlilerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tıra operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda arama yapıldı. Boş olan tırın dorsesinde sarılı olarak duran çadırın açılmasıyla paketler halinde gizlenmiş esrar bulundu. Çadırın arasında daralı ağırlığı toplam 32 kilo 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçundan işlem yapıldı. (İHA-FM-
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