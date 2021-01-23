Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya’da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Direksiyon Trol 

-Bekletilen araçların geçişi
-Hastaneden yaralı sevk
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. idaresindeki tır, Y.Ç. yönetimindeki 42 EB 939 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil şarampole düşerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Y.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Y.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza sonrası yaklaşık bir saat süre ile yol trafiğe kapanırken, ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yeniden açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı