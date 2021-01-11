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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konya'da tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası 

-Kazaya karışan araçlar
-Yaralanan sürücüler
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametinden Konya yönüne giden H. Süleyman Y. (29) idaresindeki 42 ADH plakalı çatı kaplamada kullanılan sac yüklü tır, Galip M. (47) idaresindeki 06 RLF 55 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın kabini hurdaya dönerken pikabın kasasında parçalandı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖK-AH-
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