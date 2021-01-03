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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Konya’da sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

Konya’da sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı

Yerde yatan yaralılar

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve sağlık görevlilerinin müdahale etmesi
-Yerde bulunan tabanca
-Yaralıların ambulansa alınması
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Genel ve detay

( KONYA )-Yerde yatan iki yaralıya sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi 90 Dükkanlar 90254 Nolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında küfürleşme meselesinden kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada, Volkan Ö. ve Mustafa Ö. biri ayağından biri karnından olmak üzere yaralandı. Diğer grupta bulunan ve yaralanan Duran G. ile Sadık B. ve Mustafa C. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak inceleme yaparken, sağlık görevlileri yerde yatan iki yaralıya ilk müdahalelerini yaptı. Yaralı Volkan Ö. Ve Mustafa Ö. kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaçan 3 kişi de polis tarafından yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca, tabanca ve tüfekten ateşlenmiş boş kovanlar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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