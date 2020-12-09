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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Konya’da sis trafiği olumsuz etkiledi

- Konya’da sis trafiği olumsuz etkiledi

Konya Aksaray yolu sis görüntüleri

Karayolları 

-Siste araç sürücülerin ikaz ışıkları ile seyretmesi
-Trafikten görüntüler
-Yoğun sis ve yolların görüntüsü
-Detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti. Konya’da etkili olan yoğlun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray, Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis gün boyu etkisini öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi. (EFÇ-İP-
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