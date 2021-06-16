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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya’da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangının çıktığı fabrikadan görüntüler

Fabrika Geçmiş Olsun Silah Fabrikası Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ve hazır beton mikserlerinin yangına müdahalesi
-Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın açıklaması
-Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale eden sağlık görevlileri
-Genel detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde bir silah fabrikasında çıkan yangın uzun süren uğraşların ardından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda av tüfeği üretilen silah fabrikasının bulunduğu yerleşim merkezinin girişindeki çoğunlukla av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarının yapılması üzerine adrese Beyşehir’in yanı sıra Konya ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada, adrese giden hazır beton fabrikalarına ait mikserlerle de yangına müdahale edildi. Yangın bir saatin üzerinde devam eden bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerce daha sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Bu arada, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen fabrika çalışanı 5 kişi de ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer kişilere ise olay yerine gelen ambulanslarda sağlık görevlilerince ayakta müdahale yapıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Başkan Bayındır, yaptığı açıklamada, çıkan yangında herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını belirterek, “Yangın şu an kontrol altında ve soğutma çalışmaları yürütülüyor. Yangının söndürülmesinde emeği geçen itfaiye ekiplerine ve bölgemizin beton santrallerinin mikser ve pompa görevlilerine de teşekkür ediyorum. Yangın çıkan Akdaş silah bölgemizin ve silah sektörümüzün gururu bir tesis. Allah’tan iki odada yanan hadiselere hakim olundu şükürler olsun. Herhangi bir can kaybımız yok. Çıkış nedeni elektrik ya da bir kıvılcımla ilgili. Yani poligon köşesinde olan bir hadise, yalıtımların ateş alması, ondan sonra tavana sirayet etmesi ve şu anda soğutma işlemleri yapılıyor. Müdahil olundu ve başarılı da olundu. Daha büyük bir kazaya, yangına ya da can kaybına mal olmadı. Şükürler olsun. Huğlu halkımıza ve fabrika yetkililerimize, silah sektörümüze geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. (ARÖ-FM-
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