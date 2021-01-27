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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Konya'da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu

Adli binasının çatısı

Adliye Binası Şiddetli Rüzgar 

-Yolun trafiğe kapanması
-Çatının belediye ekipleri tarafından temizlenmesi
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle adliye binasının çatısı yerinden sökülüp uçtu. Çatının yaklaşık 200 metre mesafedeki yola savrulması sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Trafiğe geçici olarak kapanan yol belediye ekipleri tarafından temizlendi. (HS-AH-
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