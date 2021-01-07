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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da sahte alkol ele geçirildi

Konya’da sahte alkol ele geçirildi

Jandarmanın arama yapması

( KONYA ) KONYA

Jandarma 


- Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte alkol ele geçirildi. Ereğli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Yazlık Mahallesi'nde M.D. isimli şahsın sahte alkol ürettiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda ayrı şişelerde ve bidon içerisinde sahte el yapımı rakı, anason ele geçirildi. M.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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