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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da polis denetimleri sürüyor

Konya’da polis denetimleri sürüyor

Polis uygulamasından görüntüler

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri Trol 

-Durdurulan araçlar, kontrollerin yapılması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanlar polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.
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