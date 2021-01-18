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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya’da pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

- Konya’da pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Pazarcı Polis Hastane Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Pazar yerinden görüntü
-Polisler
-Ambulans, hastane

( KONYA ) KONYA

- Konya’da pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi kapalı pazar alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada pazarcılık yapan ve kavgaya karışan R.Ö., Y.B., M.B. ve G.N. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, R.Ö.’nün durumunun ciddi oldığu belirtildi. Pazarcıların arasında yıllardır husumet bulunduğu ve kavganın çocuk sebebiyle çıktığı iddia edildi. Olaya karışan 9 kişiden 2’sinin de kaçtığı ve arandığı öğrenildi. (RÇ-FM-
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