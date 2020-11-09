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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya’da park halindeki kamyon yandı

- Konya’da park halindeki kamyon yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Olay yerinden görüntü
-Polislerin incelemesi
-Vatandaşlar
-Yerdeki mazot şişesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da sürücüsü tarafından park edildikten sonra alev alarak yanmaya başlayan nakliye kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Makam Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Can Kuş tarafından boş arazinin bulunduğu yere park edilen 42 ABU 63 plakalı kamyonet, yaklaşık yarım saat sonra yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyonetin yakınlarında bir kısmı dolu mazot şişesi buldu. Yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duran polis, araştırmalarını sürdürüyor. (RÇ-AH-
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