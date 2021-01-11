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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

- Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Bild Cep Telefonu 

-Kazaya karışan araçlar
-Araçtan çıkarılan yaralıların sedyeye alınması cep telefonuyla çekilen genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 42 B 5138 plakalı Tofaş marka otomobil Beyşehir'den Seydişehir ilçesi yönüne seyir halinde iken trafiğe kapalı yoldan döner kavşağa çıkan C.T.'nin kullandığı 42 DNT 42 plakalı Toyota marka kamyonetle kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışma sonrasında refüje çıkarak durabildi. Otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. ( ARÖ-FM-
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