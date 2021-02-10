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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Konya’da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Polis Jandarma Bild 

-Cenazenin taşınması
-Polis ve karayolundan görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan M.U. (55) yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı tır, Merdivenli mevkisine geldiğinde tekrar Karapınar istikametine dönmek istedi. Tır dönmek için döner kavşağa yaklaştığı sırada arkadan gelen 68 KH 911 plakalı otomobil tıra çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan toplam 8 kişiden Macit El Hac Ali (33), Heysem Tabalci (54) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Suriye uyruklu N.E.H.A. (19), D.A. (25) ve A.E.H. (18) Karapınar Devlet Hastanesine, İ.E.M. (31) ve H.B. (15) ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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