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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Konya’da mutfaktaki gaz sızıntısı patlamaya yol açtı: 1 yaralı

Konya’da mutfaktaki gaz sızıntısı patlamaya yol açtı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Tüp Patlaması Hastane Mutfak Tüpü Gaz Sızıntısı Gaz Kaçağı 

-Yaralının hastaneye girişi
-Apartmandan görüntü
-Mutfağın dışarıdan görüntüsü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede mutfakta bulunan tüpteki gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Hacıakif Mahallesinde 40657 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesinde bir apartman dairesinde tüp patlaması olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Cüneyt Ç., sağlık görevlileri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede patlamaya, mutfakta bulunan tüpteki sızıntının neden olduğu tespit edildi. Patlamayla birlikte evin camları kırılırken, sızıntının olduğu mutfak tüpü Cüneyt Ç. tarafından tedbir amacıyla balkondan aşağıya atıldı. Aşağıya atılan tüp incelenmek üzere itfaiye merkezine götürüldü. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Cüneyt Ç.’nin vücudunda ikinci derece yanıklar sebebiyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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