Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’nın (15) kullandığı 42 BLA 42 plakalı motosiklet kavşağa çıktığında Seydişehir yönüne seyir halinde olan E.İ. yönetimindeki 34 DLC 396 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin arka tekerleğine çarpan otomobil refüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yol üzerine savrulan kasksız sürücü ile yaralı otomobil sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kayıtlarında yapılan incelemede sürücü belgesiz olan motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa çıkması sonucu trafik kazasının yaşandığının belirlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-FM-



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