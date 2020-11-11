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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Konya’da minibüsle polis otosu çarpıştı: 2 yaralı

- Konya’da minibüsle polis otosu çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan polis aracı ve minibüs

Polis Aracı Polis Polis Memuru Memur 

-Polis aracının çekiciyle götürülmesi
-Kaza yerinin temizlenmesi
-Kaza yerinden detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da minibüsle polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kutbilcihan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 LLK 19 plakalı minibüs kavşaktan geçtiği sırada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait A.K. idaresindeki 42 A 7241 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrildi ve sürücü polis memuru A.K. araçta sıkıştı. A.K’nin yaralı halde yaptığı telsiz anonsuyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
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