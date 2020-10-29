Konya'da minibüs devrildi: 12 yaralı

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Yaralıların hastaneye alınması

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( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.Kaza, Seydişehir-Antalya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Antalya’ya kız istemek için giden akrabaları taşıyan R.B. idaresindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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