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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da kısıtlamada kumar oynatılan iş yerine baskın

Konya’da kısıtlamada kumar oynatılan iş yerine baskın

Kumar oynanan iş yerleri

Televizyon Polis Kamera Gizli Bölme 

-Kumar malzemeleri
-Kumar oynayan kişiler
-Kafeden detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kısıtlama saatlerinde polisin denetimlerinde, 2 iş yerinde kumar oynayan 25 kişiye 33 bin 400 lira ceza kesildi. Kumar oynanan 2 iş yeri ile özel kapıyla gizli bölme yapılan ruhsatsız çalıştırılan bir işyerinde bulunan toplam 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Selçuklu ilçesinde 2 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerlerinde yapılan aramada 1 tombala makinası, tombala kart ve pulları ile 1 televizyon ve kameraya el konuldu. İş yerlerinde kumar oynayan 25 kişiye kabahatler kanununa istinaden 33 bin 400 lira cezai işlem uygulanırken, iş yerinde bulunan toplam 31 kişiye de sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu A.D kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan, R.D ise mühür bozma suçundan gözaltına alındı. Öte yandan, merkez Meram ilçesinde ise ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerinde özel kapı ile gizli bölüm yapılan alanında pandemi kurallarına riayet edilmediği tespit edildi. İş yerinde bulunan 22 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlalden işlem yapıldı. İş yeri sorumluları R.A ve M.Y hakkında adli işlem başlatılırken, iş yerleri faaliyetten men edilerek, mühürlendi.
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