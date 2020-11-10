- Konya'da Kayacık Engelsiz Yaşam Parkı açıldı

-Emniyet Müdürü konuşma

-Başkan Uğur İbrahim Altay konuşma

-Vali Vahdettin Özkan konuşma

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( KONYA ) KONYA



- Konya’da merkez ilçeler ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle yapılan ‘Kayacık Engelsiz Yaşam Parkı’ düzenlenen törenle açıldı. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan ‘Kayacık Engelsiz Yaşam Parkı’ düzenlenen törenle açıldı. Polis Eşleri Derneği’nin de katkılarıyla açılan parkın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, belediyeler ve emeği geçenlere teşekkür etti. Emniyet müdürlüğü olarak her zaman daha ileriye ve vatandaş odaklı hizmete söz verdiklerini kaydeden Mustafa Aydın, “Bunları yaparken hizmet veren arkadaşlarımızın değerli ailelerinin böyle bir parkta sosyal yaşantısına devam etmesini hedefledik. Polis Eşleri Derneği bize ilk geldiğimizde bize böyle bir fikirleri olduklarını iletmişti. Bu belediye başkanlarımıza eşim vasıtasıyla iletildiği zaman hepsi canı gönülden bu hizmeti yapacaklarını söylemişlerdi. Allah bin defa razı olsun” dedi.

"Emniyet mensuplarımız da çok büyük görev üstlendiler" Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya’nın 10 bin yıldır şehir özelliğini sürdürdüğünü söyledi.



Konya’nın en güzel özelliklerinden birinin huzur şehri olması olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya asayiş olayları bakımından diğer şehirlere göre nüfus oranında en güvenli şehirlerden birisi. Bunda emniyet teşkilatının çok büyük katkısı var. Ben emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Emniyetimiz şehrimizde sadece güvenlik ve asayişle uğraşmadığını bir kez daha pandemi sürecinde bize gösterdi. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere emniyet mensuplarımız da çok büyük görev üstlendiler. Mücadele büyük bir şekilde devam ediyor. İnşallah şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyada bir an önce bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Programa, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, polis eşleri, askeri ve idari erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

"İnsan odaklı bir yerin hizmete sunulması çok önemli" Vali Vahdettin Özkan ise, parkı açmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnsan odaklı bir yerin hizmete sunulmasının çok önemli olduğunu kaydeden Vali Özkan, özellikle engellilere yönelik hizmetler daha da kıymete bindi. Bildiğiniz gibi özellikle insan odakları dezavantajlı insanlarımıza hizmetlerin sunulması devletimizin ve hükümetimizin politikası. Özellikle hanımefendilerin, teşkilat mensubu hanımların kendi aralarında böyle bir dayanışmayla bu hizmeti alıp hem şehrimize hem de teşkilat mensuplarımıza sunması bu işi daha da kıymete bindiriyor. Bu arada bu hizmette emeği geçen büyükşehir belediyemize, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyemize canı gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(RÇ-AH-Y)



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