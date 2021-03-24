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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da kar yağışı etkili oluyor

Konya’da kar yağışı etkili oluyor

Kültürpark ve Mevlana meydanında kar yağışı

Hava Durumu Akalan Kar Yağışı 

-Vatandaşların durakta beklemesi
-Röportajlar
-Araçların geçişi
-Vatandaşların geçişi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Mart ayında şehir merkezinde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Mart ayında şehir merkezini beyaza bürümeye başladı.
Vatandaşların bazıları ise Mart ayında gelen kara hazırlıksız yakalandı. Dışarıda kar yağışına yakalanan vatandaşlar, hava durumuna baktıklarını ancak yine de kar yağışına şaşırdıklarını belirtti.
(RÇ-FM-
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