Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralıların ambulansa nakli

-Acil servis önü ambulanslar



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 18.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 42 B 2639 plakalı otomobil Beyşehir'den Üzümlü Mahallesi yönüne seyir halinde iken bir petrol istasyonu yakınlarında Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta O.G.’nin kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan M.D, M.Ö., R.K. ve H.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan O.G. acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Otomobilde bulunan kazazedelerin Üzümlü Mahallesi’nde çalıştıkları fabrikalara gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



loading...