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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Konya’da kaçak göçmenler ve organizatör polise yakalandı

Konya’da kaçak göçmenler ve organizatör polise yakalandı

Araçlardan inen göçmenler

Kaçak Göçmen Parmak İzi Akalan Polis Ekipleri İstihbarat 

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( KONYA ) - KONYA

- Konya’da polis ekipleri tarafından çok sayıda kaçak göçmen ve organizatör yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Sube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı Mahallesinde bir eve yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis, evde 1 organizatör ve 2 araç sürücüsü ile 24 erkek, 10 kadın, 17 çocuk olmak üzere 51 kişi olduğunu belirledi. Şahısların İl Göç İdaresinde yapılan parmak izi sorgularında 8’inin parmak izi kaydının olduğu, diğerlerinin kayıtlarının olmadığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili evi organize eden 1 kişi ile şahısları getiren 2 araç sürücüsü şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi ve evde bulunan 51 kişi ifade işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (RÇ-FM-
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