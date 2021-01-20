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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Konya’da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Kaza yerinden görüntüler (cep telefonu)

Polis Tır Şoförü Trafik Kazası Cep Telefonu 

-Tırın görüntüsü
-İtfaiye ekipleri

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Adana- Aksaray E90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gündüz’ün (55) kullandığı iplik yüklü 27 R 3854 plakalı tır önünde seyir halinde olan T.K. (35) idaresindeki pancar küspesi yüklü 42 YT 920 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen tırın sürücüsü Orhan Gündüz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-FÇ-FM-
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