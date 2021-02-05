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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Olay saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Söylemez Sokak üzerinde bulunan balık halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken ekipler Oğuzhan Koyunsever’in (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk müdahaleleri yapılan yararılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (FÇ-İP-
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