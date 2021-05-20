Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Ticari taksi ile motosiklet kazası olay yeri görüntüsü

Acil Servis Ticari Taksi Trafik Kazası Motosiklet Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Kazaya karışan motosiklet ve ticari taksi
-Otomobilin refüje çıktığı kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan otomobil, yaralıyı hastaneye taşıyan ambulansın hareketi
-Hastane acil servis önü bekleyen ambulans

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İlk kaza, Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 42 GBS 15 plakalı ticari taksi, kavşakta 16 yaşındaki H.H. D.’nin kullandığı 42 ZV 540 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya nakledildi. Diğer kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu’nun 9. kilometresinde yaşandı. Derebucak’tan Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 42 AGD 008 plakalı otomobil, Karadiken Mahallesi kavşağında tali yoldan ana yola çıkmak isteyen bir araca çarpmamak isterken refüje çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ile araç içerisindeki S.A. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement