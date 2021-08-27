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Konya'da feci kaza...Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da feci kaza...Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza...Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kaza yerindeki tır ve aracın görüntüsü

Karayolları Jandarma Altın Ticari Araç Amonyum Nitrat 

-Polis ve jandarma ekipleri
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da amonyum nitrat yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayuatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 60. kilometresi Karatay ilçesi Kızören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki 43 AAC 671 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Hacı Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kaba hayatını kaybetti, Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İsmail Yılmaz yaralandı. Kazada devrilen tırda yüklü bulunan amonyum nitrat da yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İY-FM-
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