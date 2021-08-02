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Konya’da evde çıkan yangın korkuttu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konya’da evde çıkan yangın korkuttu

Konya’da evde çıkan yangın korkuttu

Olay yerinde soğutma çalışması yapan ekipler

Yangın Ağrı Merkez Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yangın çıkan ev genel detay
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
-Sema Ü’den detay
-Ola yerindeki ekiplerin çıkışı
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17060 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evden alevlerin yükseldiğini gören Mehmet Ü. ve eşi Sema Ü. evdeki çocuklarını çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangına müdahale ederek söndürülürken evin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Bu sırada yangın sırasında elinden hafif yaralanan Sema Ü'ye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının evde çıkan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (FÇ-FM-
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