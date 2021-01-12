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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Konya’da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

Konya’da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

Drift yapan araç

Trafik Güvenliği Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Gesi Harekete Geç 

-Ceza yazılan sürücü ve araç sahibi

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da bir kavşakta drift yapan sürücüye ve kullandığı otomobilin sahibine toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Selçuklu ilçesinde bir kavşakta drift yapıldığına dair kendilerine ulaşan görüntüler üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu görüntülerdeki kişilerin otomobil sahibi M.B. ile arkadaşı K.E. belirlendi. Araç sahibi M.B. isimli şahıs ifadesinde, aracı arkadaşı K.E.’nin kullandığını belirtti.
K.E.’ye ‘drift yapmak ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan 9 bin 398 lira, araç sahibi M.B isimli şahsa ise ‘sürücü belgesiz araç kullandırmak'an 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücü K.E. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı. (RÇ-AH-
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