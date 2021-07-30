Konya’da dehşet: Silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü



- Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldürüldü. Olay, saat 18:50’de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev de ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

