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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konya’da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya’da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Polis Bild 

-Kazaya karışan araçlar
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya Ereğli ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 33 KY 138 plakalı Peugeot marka cip ile A.S. yönetimindeki 77 AAE 685 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 77 plakalı otomobilde bulunan 4 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-FM-
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