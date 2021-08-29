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- Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yanan ağaçlardan görüntü

Yangın Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter 

-Yangına müdahale çalışmaları
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Doğanhisar ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Konakkale Mahallesi Ortakonak mevkisindeki ormanlık alanda çevresindeki tarım arazilerinde çıkan anız yangınından kaynaklı olduğu iddia edilen orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçradı. Orman yangınının haber verilmesi üzerine alana Konya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve yangın söndürme araçlarının yanısıra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri, Doğanhisar ve Hüyük İlçe Belediyelerinin araç ve iş makineleri müdahalede bulundu. Doğanhisar Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de bölgeye giderek söndürme çalışmalarına eşlik etti. Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, yöredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangının daha da genişlememesi için bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de sevk edildiğini, karadan ve havadan söndürme çalışmalarının ardından yangının yaklaşık iki saatlik bir sürede kontrol altına alındığını, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına ise devam ettiğini belirtti.
Bal, çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi. (ARÖ-FM-
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