Konya’da bildiri yayınlayan 104 emekli amirale suç duyurusu

-Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer'in konuşması

-Adliyeden detay



( KONYA ) KONYA



- Memur-Sen Konya İl Temsilciliği, emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınlanan bildiriye tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Memur-Sen Konya İl Temsilciliği, emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınlanan bildiriye tepki göstermek için Konya Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada konuşan Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını dile getirdi. “Bu milletin, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur” Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bir açıklama yapıldığını ifade eden Nazif Karlıer, “Bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe biliniyor. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimize verdiğimiz ahdin arkasındayız” 15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerin FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüldüğünü belirten Karlıer, “Kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve tenkit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye’nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz” diye konuştu.

“Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli” Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke konumunda olduğunu da ifade eden Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyeleri ve beraberindekiler, açıklamaların ardından 104 amiralden suç duyurusunda bulunarak adliyeden ayrıldı. (RÇ-AH-



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