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Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Yaralı Halid El A'nın hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Parmak İzi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Hastane ambulans genel detay
-Olay yerinde inceleme yapan ekipleri

( KONYA ) KONYA

- Konya'da iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada iki kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden birinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halid El A. ile kardeşi Mahmud El A., cadde üzerinde yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından ekmek bıçağı ile Halid El A. vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi Mahmut El A. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelileri ise kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Halid El A. Konya Numune Hastanesi’ne, Mahmut El A. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halid El A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İnceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri olayda kullanılan bıçak ve sopa üzerinde parmak izi çalışması yaparken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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