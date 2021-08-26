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Konya’da beton dökülürken kalıp çöktü: 3 yaralı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da beton dökülürken kalıp çöktü: 3 yaralı

Konya’da beton dökülürken kalıp çöktü: 3 yaralı

Ambulansların görüntüsü

Hastane Güvenlik Önlemi Altın Çökme Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polis ekipleri
-Beton dökülürken çöken inşaat
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı. Olay, Karayolları Ereğli Bölge Bakımevi Şefliğinde yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Çökme sırasında zeminde bulunan işçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Hayati Pamuk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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