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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da baraj gölünde yasa dışı av denetimleri

Konya’da baraj gölünde yasa dışı av denetimleri

Baraj gölünden çıkarılan balıkçı ağları

Sahur Baraj Gölü Balık Avı İsrail Irak 

-Ağlara takılı vaziyetteki balıkların göl sularına bırakılması
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü’nde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’ne (KAOBDER) iftar sonrasında yasa dışı balık avı için ağ atıldığı yönünden gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda görevli Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Serdar Aydar ile KAOBDER yöneticilerinin de eşlik ettiği sahur vaktine kadar süren baraj gölünde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Gölün su yüzeyinde ve derinliklerinde yapılan denetimlerde baraj gölünden çok miktarda balıkçı misina ağı tespit edilerek karaya çıkarıldı. Çalışmalar esnasında ağlara takılı ve canlı olarak görülen sazan, kadife ve turna cinsi canlı balıklar baraj gölü sularına yeniden bırakıldı. İstilacı tür olarak bilinen İsrail Sazanı türlerine ekipler tarafından el konulurken, ele geçirilen misina ağlar da yakılarak imha edildi. (ARÖ-FÇ-FM-
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