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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da avukatı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Konya’da avukatı bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Akşehir Adliyesi önünden detaylar

Polis Hastane Bıçaklı Saldırı Akalan Saldırı 

-Zanlının polis arabasından indirilip adliyeye sevk edilişi

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Akşehir ilçesinde evinin bulunduğu apartman içerisinde avukatı gözünden ve boynundan bıçaklayan zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim tarihinde Akşehir ilçe Altunkalem Mahallesinde ikamet eden avukat Asilcan Tuzcu, asansöre binmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan yaralanan avukat Asilcan Tuzcu, kaldırıldığı hastanede tedavi alına alındı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde bir eve operasyon düzenleyerek, avukata saldıran şüpheli F.Ö.’yü gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından şüpheli F.Ö. Akşehir Adliyesine sevk edildi. Hastanede tedavi altında bulunan avukat Asilcan Tuzcu’nun gözünde görme kaybı olduğu öğrenildi. (CF-AH-
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