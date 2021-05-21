Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya’da ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı

Konya’da ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı

Şüphelinin jandarma aracıyla adliye çıkışı

Para Cezası Hasta Yakını Ticari Araç Sağlık Ekipleri Ambulans Şoförü 

-Saldırganın alındığı ambulans ve nezaret eden jandarma ekip otosu
-Ambulans ve jandarmanın hastaneye sağlık kontrolü için hareketi
-Araçların cezaevine hareketi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, görevi başındaki ambulans şoförünü demirle darp ederek kolunu kıran Covid-19 karantinasındaki saldırgan hasta yakını tutuklandı.Ambulans şoförünün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere sağlık ekipleri tarafından jandarma nezaretinde Beyşehir Adliyesine götürülen zanlı K.D., çıkarıldığı savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi karşısına çıkarılan K.D., mahkemece tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi. K.D.’ye ayrıca, karantina kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle de 3 bin 450 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.OlayOlay, ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan C.S., kullandığı hizmet aracıyla korona virüs tedavisi gören bir kadın hastanın evinin yakınlarına geldiğinde hafif ticari araçla gelen hasta yakınının oğlu tarafından koluna demirle vurularak darp edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen filminde sağ kolunda kırıklar tespit edilen ve kolu alçıya alınan C.S.'ye 9 gün iş göremez raporu verildi.
C.S., jandarmaya giderek kendisini darp eden hasta yakınından şikayetçi oldu. C.S., hastanede yaptığı açıklamada, hasta nakil aracıyla koronavirüs tedavisi gören bir kadın hastayı eczaneden ilaçlarını alıp ikamet ettiği Gölyaka Mahallesi'ne götürdüğünü, hastanın hakaretine uğradığını, hastayı araçtan indirdiği sırada araçla yanına gelen oğlu tarafından önce elindeki demirle sonrasında muştayla saldırıya uğradığını belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement