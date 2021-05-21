Konya’da ambulans şoförünü yaralayan hasta yakını tutuklandı

-Saldırganın alındığı ambulans ve nezaret eden jandarma ekip otosu

-Ambulans ve jandarmanın hastaneye sağlık kontrolü için hareketi

-Araçların cezaevine hareketi



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, görevi başındaki ambulans şoförünü demirle darp ederek kolunu kıran Covid-19 karantinasındaki saldırgan hasta yakını tutuklandı.Ambulans şoförünün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere sağlık ekipleri tarafından jandarma nezaretinde Beyşehir Adliyesine götürülen zanlı K.D., çıkarıldığı savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi karşısına çıkarılan K.D., mahkemece tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi. K.D.’ye ayrıca, karantina kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle de 3 bin 450 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.OlayOlay, ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan C.S., kullandığı hizmet aracıyla korona virüs tedavisi gören bir kadın hastanın evinin yakınlarına geldiğinde hafif ticari araçla gelen hasta yakınının oğlu tarafından koluna demirle vurularak darp edildi. Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen filminde sağ kolunda kırıklar tespit edilen ve kolu alçıya alınan C.S.'ye 9 gün iş göremez raporu verildi.

C.S., jandarmaya giderek kendisini darp eden hasta yakınından şikayetçi oldu. C.S., hastanede yaptığı açıklamada, hasta nakil aracıyla koronavirüs tedavisi gören bir kadın hastayı eczaneden ilaçlarını alıp ikamet ettiği Gölyaka Mahallesi'ne götürdüğünü, hastanın hakaretine uğradığını, hastayı araçtan indirdiği sırada araçla yanına gelen oğlu tarafından önce elindeki demirle sonrasında muştayla saldırıya uğradığını belirtti.



