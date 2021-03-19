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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya'da alışveriş merkezinde yangın

Konya'da alışveriş merkezinde yangın

Alışveriş merkezindeki duman (cep telefonu)

Polis Alışveriş Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

-AVM dışında bekleyenler
-Ambulans

( KONYA ) KONYA

- Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde inşaat halindeki bir mağazadaki inşaat malzemelerinin alev alması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, yangın kısa sürede AVM'deki görevliler tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir amaçla AVM önünde bir süre bekledi. Alışveriş merkezinde oluşan duman vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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