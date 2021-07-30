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Konya’da aile katliamı: 7 kişi öldürüldü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya’da aile katliamı: 7 kişi öldürüldü

Konya’da aile katliamı: 7 kişi öldürüldü

Olay yerinden ve ambulanslardan görüntüler

( KONYA )-Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu KONYA

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Katliam Polis Ekipleri Saldırı 


- Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi evlerinde vahşice öldürüldü. Silahlı saldırı sonucu öldürülenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polis ekipleri geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor. Olay, saat 18.50’de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi. Durumu haber alan ölenleri yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Fenalaşan 1 kişi ambulansa alınarak götürüldü. Yakınları olay yerinde, “Hepsi gitti” diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme devam ediyor.
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