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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

- Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Polis drone görüntüsü

Polis Kaçak 

-Tır kaçak tütün fotoğrafları

( KONYA ) KONYA

- Konya'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda; İstanbul'dan gelen tır'da 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Konya'ya tır dolusu kaçak tütün geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilgisi doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren Konya polisi, plakası tespit edilen tırı il girişinden itibaren takibe aldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tır, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir depoya girince operasyon düzenlendi.
Tırda yapılan aramalarda, koliler içerisinde 9 bin 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak tünün dolu tır ise emniyet bahçesine çekildi. (AH-BA-Y)
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