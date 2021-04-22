Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da 82 saatlik kısıtlama başladı

Konya’da 82 saatlik kısıtlama başladı

Vatandaşların yürümesi

-Bisiklete binenler
-Mevlana meydanından görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsayacak şekilde karar alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen karar gereği; korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlamanın başlayacağı saat 19.00’a dakikalar kala işlerinden dönen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. Bu kapsamda alınan karar gereği Perşembe saat 19.00’da başlayan kısıtlama 82 saatin sonunda Pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement